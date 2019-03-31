Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

50 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сакраменто»

50 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и победил со счётом 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 50 очков, 11 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился центровой «Рокетс» Клинт Капела (24 очка, 15 подборов). Крис Пол набрал 22 очка.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 110:96 (17:21, 32:27, 33:22, 28:26).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал Д'Анджело Расселл, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
119 : 108
(35:32, 28:28, 28:33, 28:15)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Харден - 50, Капела - 24, Пол - 22, Гордон - 17, Хаус - 3, Такер - 3, Шамперт, Кьоцца, Кларк, Риверс, Фарид, Илариу, Хартенштайн
Сакраменто Кингз: Богданович - 24, Хилд - 21, Багли III - 20, Фокс - 18, Барнс - 8, Коли-Стайн - 6, Куфос - 5, Брюэр - 4, Феррелл - 2, Мейсон, Бёркс, Демпс, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
110 : 96
(17:21, 32:27, 33:22, 28:26)
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Расселл - 29, ЛеВерт - 15, Кэрролл - 13, Харрис - 13, Аллен - 10, Дэвис - 9, Динуайдди - 8, Дадли - 6, Грэм - 5, Куруч - 2, Пинсон, Напьер, Холлис-Джефферсон
Бостон Селтикс: Хэйворд - 19, Моррис - 16, Тайс - 16, Тейтум - 9, Браун - 9, Смарт - 9, Уонамэйкер - 8, Оджелей - 3, Бэйнс - 3, Розир - 2, Монро - 2, Ябуселе, Уильямс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент