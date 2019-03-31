50 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и победил со счётом 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 50 очков, 11 подборов и 10 передач. Дабл-даблом отметился центровой «Рокетс» Клинт Капела (24 очка, 15 подборов). Крис Пол набрал 22 очка.



В параллельном матче «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 110:96 (17:21, 32:27, 33:22, 28:26).

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал Д'Анджело Расселл, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 передач.

