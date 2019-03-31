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«Торонто» разгромил «Чикаго», Ибака и Ванвлит набрали по 23 очка

«Торонто» разгромил «Чикаго», Ибака и Ванвлит набрали по 23 очка
Баскетбол / НБА

«Торонто Рэпторс» на выезде победил «Чикаго Буллз» со счётом 124:101 в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Торонто» вышел на матч без лёгкого форварда Кавая Леонарда и мощного форварда Паскаля Сиакама. «Рэпторс» реализовали 18 трёхочковых против 9 у соперника, хотя «Чикаго» выиграл борьбу за подборы — 53-47, взяв 17 отскоков в нападении.

Самыми результативными игроками встречи (23 очка) стали разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит и его партнёр по команде мощный форвард Серж Ибака. У проигравших отличился разыгрывающий Уолтер Лемон, набравший 19 очков.

Теперь «Рэпторс» занимают в Восточной конференции 2-е место с соотношением побед и поражений 54-23, а «Буллз» – 13-е (21-56).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
101 : 124
(28:26, 28:41, 19:26, 26:31)
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Лемон-мл. - 19, Луваву-Кабарро - 18, Харрисон - 15, Блэкени - 12, Селден - 9, Арчидиаконоу - 8, Алкинс - 7, Сэмпсон - 7, Фелисио - 4, Лопес - 2, Хатчинсон
Торонто Рэпторс: Ибака - 23, Ванвлит - 23, Марк Газоль - 17, Пауэлл - 15, Микс - 14, Лин - 12, Лоури - 10, Грин - 8, Лойд - 2, Миллер, Буше, Сиакам
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