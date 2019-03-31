«Торонто» разгромил «Чикаго», Ибака и Ванвлит набрали по 23 очка

«Торонто Рэпторс» на выезде победил «Чикаго Буллз» со счётом 124:101 в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Торонто» вышел на матч без лёгкого форварда Кавая Леонарда и мощного форварда Паскаля Сиакама. «Рэпторс» реализовали 18 трёхочковых против 9 у соперника, хотя «Чикаго» выиграл борьбу за подборы — 53-47, взяв 17 отскоков в нападении.



Самыми результативными игроками встречи (23 очка) стали разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит и его партнёр по команде мощный форвард Серж Ибака. У проигравших отличился разыгрывающий Уолтер Лемон, набравший 19 очков.



Теперь «Рэпторс» занимают в Восточной конференции 2-е место с соотношением побед и поражений 54-23, а «Буллз» – 13-е (21-56).