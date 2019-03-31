Бретт Браун: дать отдых Джоэлу Эмбииду – самое мудрое из возможных решений

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун пояснил решение не задействовать стартового центрового Джоэла Эмбиида в трёхматчевом выездном турне команды.



«В идеальном мире я бы предпочёл, чтобы все баскетболисты стартовой пятёрки играли вместе помногу и таким образом повышали уровень взаимопонимания. Можно пойти таким путём, а можно — другим. Вариант, который предпочли мы — дать Эмбииду отдых, — это самое мудрое из возможных решений. Уверен.



Этот шаг не является реакцией на изменение состояния здоровья Джоэла. Мы просто регулируем нагрузку на него и хотим, чтобы к плей-офф он подошёл в оптимальной форме», — приводит слова Брауна ESPN.



В текущем сезоне Эмбиид пропустил уже 14 матчей в основном из-за болей в левом колене.

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