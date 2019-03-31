Роскошный пас за спиной Криса Пола – в топ-5 дня в НБА

Шикарный каскад финтов и последующий точный бросок из-за дуги атакующего защитника «Финикс Санс» Троя Дэниелса, невероятный навесной пас в касание со своей половины под кольцо разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса, сокрушительный данк после сольного прохода мощного форварда «Майами Хит» Джеймса Джонсона, эффектный трёхочковый через руки соперника атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также роскошный пас за спиной его партнёра разыгрывающего Криса Пола центровому Клинту Капела, завершившему атаку мощным броском сверху, оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.