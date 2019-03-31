Лукич: Кендрик Перри играет на одной ноге

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем», в котором его команда проиграла со счётом 88:92, посетовав, что ряд игроков не делают выводы после своих ошибок.

«Ключевым фактором стали несколько ошибок наших игроков. Сегодня мы аплодировали Кендрику Перри, который играет на одной ноге. Он вышел сегодня на паркет и отлично проявил себя. В решающие моменты мы не смогли три раза взять подбор. Мы боролись, знали, зачем приехали сюда, но проиграли. Некоторые игроки наши не понимают своих ошибок, хотя мы с ними разговариваем много. Но за бой своих игроков благодарю», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.