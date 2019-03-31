Клименко: УНИКС должен доказать, что победа над ЦСКА не была случайностью

Завтра, 1 апреля, в Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретятся лидеры турнирной таблицы — ЦСКА и УНИКС. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился центровой казанцев Артём Клименко.

«На ЦСКА все настраиваются, как на самого большого раздражителя. У нас остался последний шанс на попадание в Евролигу – это выйти в финал Единой лиги ВТБ. А для этого нужно закончить регулярный сезон как можно выше в турнирной таблице. В первом матче нам удалось победить их у себя в Казани. А теперь нужно доказать, что это не было случайностью», — приводит слова баскетболиста официальный сайт УНИКСа.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, на что нужно обратить внимание в первую очередь в противостоянии с ЦСКА.

«Нам предстоит очень сложная игра с отличной командой. В первую очередь нам нужно быть последовательными в защите. Не собирать лёгкие очки при переходах от защиты к нападению, не совершать потери и контролировать подборы. ЦСКА – очень сильная команда, и нам нужно быть сфокусированными и в защите, и в нападении. Потому что они легко могут наказать за любую ошибку», — сказал специалист.