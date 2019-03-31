Пашутин: хочу отметить старание ребят, но надо улучшить игру в обороне

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:106 (28:33, 30:22, 23:26, 31:25).

«Сегодняшний матч был крайне значим для нас, чтобы продолжать борьбу за плей-офф. Очень важно было на домашней площадке одержать победу над «Зеленой Гурой». Ребята достойно начали игру, хорошо двигали мяч, хорошо атаковали. У нас есть размер, есть высокие игроки, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно под своим кольцом, а соперникам нелегко набирать очки из-под щита, но в защите на периметре нужны улучшения.

Хочу отметить старание ребят, сегодня они проявили характер, особенно в четвёртой четверти. Бились друг за друга и в концовке уже не давали соперникам свободно атаковать. Думаю, что мы сделали шаг вперёд к своей цели. Сейчас главное – провести анализ и улучшить игру в обороне к следующим матчам», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.