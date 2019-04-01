«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт» с преимуществом в 47 очков

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» — 137:90. Действующие чемпионы лиги выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 25 очков, 24 – Клэй Томпсон. Игроки «Голден Стэйт» реализовали 21 бросок из 33 из-за дуги: Карри – 5 из 8, Томпсон – 6 из 9, Куинн Кук (21) – 5 из 6.

В составе «Хорнетс» 22 балла на счету Гальермо Эрнангомеса, он реализовал 14 штрафных бросков из 15.

«Голден Стэйт» (52-24) одержал третью победу в четырёх матчах и укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Шарлотт» (35-41) потерпел второе поражение после серии из четырёх выигрышей.