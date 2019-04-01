Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт» с преимуществом в 47 очков

«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт» с преимуществом в 47 очков
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Шарлотт Хорнетс» — 137:90. Действующие чемпионы лиги выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 25 очков, 24 – Клэй Томпсон. Игроки «Голден Стэйт» реализовали 21 бросок из 33 из-за дуги: Карри – 5 из 8, Томпсон – 6 из 9, Куинн Кук (21) – 5 из 6.

В составе «Хорнетс» 22 балла на счету Гальермо Эрнангомеса, он реализовал 14 штрафных бросков из 15.
«Голден Стэйт» (52-24) одержал третью победу в четырёх матчах и укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Шарлотт» (35-41) потерпел второе поражение после серии из четырёх выигрышей.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2019, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
137 : 90
(35:27, 36:22, 34:23, 32:18)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 3, Казинс, Белл, Кук, Луни, Игуодала, Богут, Йеребко, Грин, Маккинни, Карри, Ливингстон, Дюрант
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 2, Бриджес, Монк, Уильямс, Лэмб, Грэм, Батюм, Мэк, Бэйкон, Бийомбо, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес, Камински
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент