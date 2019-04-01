Трэй Янг невероятным баззер-битером принёс «Атланте» победу над «Милуоки»

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг невероятным баззер-битером принёс команде победу над «Милуоки Бакс» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА. За 1,1 секунды до окончания дополнительной пятиминутки при счёте 135:134 в пользу «Милоуки» атакующий защитник «Атланты» Кевин Хертер из-за боковой выполнил наброс под щит. Центровой «Бакс» Брук Лопес перехватил передачу, но мяч отскочил в сторону Янга, который в прыжке в касание переправил мяч в кольцо одновременно с финальной сиреной.



Встреча завершилась домашней победой «Атланты» в овертайме со счётом 136:135. Янг в ней набрал 12 очков, совершил 5 подборов, отдал 16 передач и сделал 2 перехвата за 35 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале House of Highlights в YouTube.