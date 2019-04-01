Прифтис: горд тем, как УНИКС играл в матче с ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:73).



«Я горд тем, как мы сегодня играли, как наши игроки боролись. У нас были травмы, как вы знаете. Мы контролировали большую часть матча, за исключением тех моментов, когда мы совершали глупые броски.



Поздравляю игроков, они играли очень сосредоточенно сегодня на протяжении всей игры, это очень важно. Спасибо большое нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Посвящаю эту победу президенту нашего клуба, который поддерживал нас в ходе всего сезона — не только в хорошие моменты, но и в плохие», — передаёт слова Димитриса Прифтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.