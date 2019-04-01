20 очков Микки помогли «Химкам» победить «Локомотив-Кубань»

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки хорошо начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в три очка, однако уже во второй десятиминутке «Химкам» удалось не только нивелировать отставание, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли с минимальным перевесом гостей.



Решающей стала вторая половина встречи — «Химки» сначала минимально выиграли третий игровой отрезок, а затем довели до победы и заключительную четверть, оформив итоговый успех со счётом 87:83.



Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал Джордан Микки, остановившийся в шаге от дабл-дабла, набрав 20 очков и совершив 9 подборов. В составе хозяев 21 очко набрал Дмитрий Кулагин.