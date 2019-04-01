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20 очков Микки помогли «Химкам» победить «Локомотив-Кубань»

20 очков Микки помогли «Химкам» победить «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки хорошо начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в три очка, однако уже во второй десятиминутке «Химкам» удалось не только нивелировать отставание, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли с минимальным перевесом гостей.

Решающей стала вторая половина встречи — «Химки» сначала минимально выиграли третий игровой отрезок, а затем довели до победы и заключительную четверть, оформив итоговый успех со счётом 87:83.

Самым результативным игроком встречи в составе гостей стал Джордан Микки, остановившийся в шаге от дабл-дабла, набрав 20 очков и совершив 9 подборов. В составе хозяев 21 очко набрал Дмитрий Кулагин.

Единая лига ВТБ
01 апреля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
83 : 87
(24:21, 18:22, 16:17, 25:27)
Химки
Химки, Россия
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 21, Рэндл - 16, Маклин - 10, Райт - 9, Фридзон - 7, Джонсон - 7, Понитка - 6, Ивлев - 5, Фалль - 2, Ильницкий, Хвостов, Середа
Химки: Микки - 20, Тимма - 17, Швед - 14, Крокер - 10, Томас - 9, Дженкинс - 7, Моня - 6, Маркович - 4, Вяльцев, Зайцев, Губанов, Зубков
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