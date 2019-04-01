Понкрашов извинился за свои действия на матче ЦСКА — УНИКС

Баскетболист УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал свои действия во время матча казанской команды с ЦСКА, которые привели к потасовке после финальной сирены встречи.



«Хотел бы рассказать об этой атаке и моих действиях. На видео видно, что я не планировал атаковать в последней атаке. Потом увидел, что Хиггинс начинает потихоньку меня атаковать и поджимать к центру площадки. Я спросил его, играем ли мы последнюю атаку или нет, на что получил ответ: «Я не знаю, посмотрим». После чего он полез выбивать мяч. Я воспринял его действия, как ответ на мой предыдущий вопрос, а именно, что мы играем, и я начал атаковать.



Возможно я мог избежать этой ситуации, но в тот момент принял именно такое решение… Хотел бы сказать, что я уважительно отношусь к ЦСКА, и хотел бы извиниться за то, что мои действия могут показаться как неуважение к клубу ЦСКА и, возможно, могли обидеть некоторых болельщиков и игроков. Если это так, прошу прощения», — написал Понкрашов в своём «инстаграме».