Драммонд и Лиллард – лучшие игроки недели в НБА

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд и разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Детройт» на минувшей неделе одержал две победы и потерпел одно поражение. В среднем за матч Драммонд набирал 17,7 очка, делал 18,0 подборов и 3,7 блок-шота. «Пистонс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем выигранных и проигранных матчей 39-37.

На счету «Портленда» три победы и поражение. Средние показатели Лилларда за матч составили 25,3 очка, 5,8 подбора и 7,3 результативных передач. Клуб из штата Орегон (48-28) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В последних 11 матчах на его счету девять выигрышей.