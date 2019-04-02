«Милуоки» на выезде обыграл «Бруклин», «Никс» дома взяли верх над «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (28-20) на выезде взял верх над «Бруклин Нетс» (39-39) — 131:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «оленей» Эрик Бледсо, набравший 29 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 28 баллов и 11 подборов. В составе «Бруклина» Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» (15-62) дома одолел «Чикаго Буллз» (21-57) — 113:105.

В составе победителей 24 очка на счету Люка Корнета. Митчелл Робинсон оформил дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов. У «быков» 29 очков в активе центрового Робина Лопеса. Игроки «Никс» реализовали больше трёхочковых (18), чем в «Чикаго» сделали попыток (17).