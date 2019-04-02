«Торонто» обыграл «Орландо», «Даллас» разгромил «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (55-23) на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» (38-40) — 121:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэнни Грин, набравший 29 очков. Он реализовал 7 бросков из 10 из-за дуги. По 15 баллов на счету Кавая Леонарда и Сержа Ибаки. В составе «Торонто» 21 очко в активе Эвана Фурнье. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 13 балло и 13 подборов.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» (31-46) дома разгромил «Филадельфию Сиксерс» (49-28) — 122:102.

В составе победителей 24 очка на счету Джастина Джексона. Сала Межри оформил дабл-дабл из 16 баллов и 14 подборов. У «Филадельфии» 26 очков в активе Джея Джея Редика, 25 – у Тобиаса Харриса.