«Портленд», «Финикс» и «Юта» добились побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» (49-28) на выезде взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (34-43) — 132:122. У победителей трипл-дабл из 13 очков, 11 подборов и 10 результативных передач оформил Эван Тёрнер.

В другом матче «Финикс Санз» (16-60) обыграл «Кливленд Кавальерс» (19-59) — 122:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 результативных передач. В составе «Кливленда» 21 балл в активе новичка Коллина Секстона.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (47-30) дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» (35-42) — 111:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кемба Уокер, набравший 47 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились Рики Рубио (20 баллов и 13 результативных передач) и Руди Гобер (18 очков и 18 подборов).