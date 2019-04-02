Главный тренер «Альбы» Ренесес признан тренером года в Еврокубке

Главный тренер клуба «Альба» Аито Ренесес стал обладателем награды «Тренер года» по итогам Еврокубка-2018/19.

Испанский специалист вывел «Альбу» в финальную серию. В финальной серии «Альба» сыграет с «Валенсией». Отметим, что в текущем розыгрыше Еврокубка «Альба» одержала 16 побед и потерпела 5 поражений.

Под руководством Ренесеса «Альба» впервые с 2010 года вышла в финальную серию Еврокубка. Берлинцы выиграли групповой этап, а плей-офф одолели «Уникаху» и «Андорру». Также «Альба» в нынешнем сезоне близка к тому, чтобы установить рекорд результативности.

Напомним, ранее разыгрывающий «Ритас Вильнюс» Мартинас Эходас был признан лучшим молодым игроком турнира. Также оргкомитету предстоит определить MVP подходящего к концу сезона.