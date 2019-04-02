Швед — MVP Единой лиги ВТБ в марте

Защитник «Химок» Алексей Швед признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам марта, сообщает официальный сайт турнира. В гонке за титул MVP марта Швед опередил двух центровых – Джалена Рейнольдса из «Зенита» и Арнетта Моултри из «Калева».



В марте «Химки» одержали три победы в трёх матчах, в том числе сломив сопротивление ЦСКА. В матче с «армейцами» Швед набрал 37 очков, благодаря чему его команда победила со счётом 73:72. В марте Алексей Швед в среднем набирал 26,3 очка (второй показатель в Лиге), 6,0 передачи, 5,3 подбора с показателем эффективности 17,7.

Напомним, что Алексей Швед пропустил значительную часть сезона, восстанавливаясь от перелома пальца. На данный момент его команда занимает третье место в турнирной таблице.