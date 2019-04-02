«Нью-Йорк Никс» подписал контракт с Гарреттом

Руководство «Нью-Йорк Никс» заключило контракт с атакующим защитником Билли Гарреттом, сообщает страница агентства Edge Sports в «Твиттере», именно оно представляет интересы баскетболиста. О сроках действия контракта ничего не сообщается.

Гарретт выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2017 году, но не был выбран ни одной из команд. После он пробовал попасть в НБА посредством выступлений в Летней лиге. Нынешний сезон начал в составе фарм-команды «Нью-Йорка» — «Вестчестер Никс», которая выступает в Лиге развития.

Статистика баскетболиста в нынешнем сезоне составляет 16,5 очка и 3,6 передачи в среднем. Он принял участие в 48 встречах.

«Нью-Йорк Никс» на данный момент занимает последнее место в лиге.