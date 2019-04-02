Владелец «Вашингтон Уизардс» уволил генерального менеджера команды Грюнфельда

Владелец «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис принял решение уволить с поста генерального менеджера команды Эрни Грюнфельда, сообщает Clutch Points. В заявлении, связанном с этим событием, Леонсис сделал акцент на том, что команда из столицы США не добилась поставленной цели на сезон, не сумев квалифицироваться в плей-офф Восточной конференции. По мнению Леонсиса, даже травмы ряда лидеров коллектива не служат оправданием провальному сезону.

Грюнфельд занимал должность генерального менеджера «Вашингтон Уизардс» с 2003 года. При нём команда восемь раз выходила в плей-офф, из них четырежды — в полуфинал.

На данный момент «Вашингтон Уизардс» занимает одиннадцатое место в Восточной конференции. Команда лишилась всех шансов на выход в плей-офф.