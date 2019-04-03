Брукс пока что сохранит место главного тренера «Вашингтон Уизардс»

2 апреля стало известно, что руководство «Вашингтон Уизардс» приняло решение отправить в отставку с поста генерального менеджера команды Эрни Грюнфельда. Невзирая на это, владелец клуба Тед Леонсис пока что намерен сохранить работу главному тренеру команды Скотту Бруксу.

«На данный момент мы определились со статусом Скотта: он — тренер команды. Томми Шеппард будет заниматься тем, что я ему поручил. Так мы будем работать на протяжении двух-трёх недель, а уже после решим, кого мы наймём, на какую должность и так далее», — приводит слова Леонсиса Clutch Points.

Скотт Брукс проводит во главе «Вашингтон Уизардс» третий сезон. В предыдущие два он выводил команду в плей-офф. В нынешнем сезоне специалист не справился с этой задачей.