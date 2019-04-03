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«Голден Стэйт» обыграл «Денвер», «Хьюстон» разгромил «Сакраменто» в гостях

«Голден Стэйт» обыграл «Денвер», «Хьюстон» разгромил «Сакраменто» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 116:102 (30:24, 29:19, 27:21, 25:41).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Уорриорз» Демаркус Казинс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Кевин Дюрант набрал 21 очко, 17 — у Стивена Карри.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома проиграл «Хьюстон Рокетс» — 105:130 (23:33, 23:29, 31:29, 28:39). Для «Рокетс» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач. Крис Пол отметился 12 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
116 : 102
(30:24, 29:19, 27:21, 30:38)
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 3, Казинс, Белл, Кук, Луни, Игуодала, Томпсон, Богут, Йеребко, Грин, Маккинни, Ливингстон, Дюрант
Денвер Наггетс: Миллсэп - 4, Томас, Крэйг, Бартон, Лайлз, Вандербилт, Моррис, Харрис, Йокич, Пламли, Бисли, Маррей, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
105 : 130
(23:33, 23:29, 31:29, 28:39)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Хилд - 20, Багли III - 19, Бьелица - 12, Богданович - 10, Барнс - 10, Фокс - 9, Феррелл - 7, Куфос - 7, Брюэр - 6, Мейсон - 3, Коли-Стайн - 2, Бёркс, Суониган
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Хаус - 19, Гордон - 19, Такер - 13, Фарид - 12, Шамперт - 8, Пол - 7, Капела - 7, Риверс - 6, Кьоцца - 3, Кларк, Грин, Илариу
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