«Голден Стэйт» обыграл «Денвер», «Хьюстон» разгромил «Сакраменто» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 116:102 (30:24, 29:19, 27:21, 25:41).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Уорриорз» Демаркус Казинс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Кевин Дюрант набрал 21 очко, 17 — у Стивена Карри.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома проиграл «Хьюстон Рокетс» — 105:130 (23:33, 23:29, 31:29, 28:39). Для «Рокетс» эта победа стала третьей кряду.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 передач. Крис Пол отметился 12 передачами.