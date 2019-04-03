Сверхдальний бросок Белинелли – в видеообзоре матча «Сан-Антонио» – «Атланта»

«Сан-Антонио Спёрс» дома встречался с «Атлантой Хоукс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли невероятный сверхдальний трёхочковый атакующего защитника «Сан-Антонио» Марко Белинелли и эффектное добивание в касание центрового «Атланты» Дейонте Дэвиса.



Матч завершился победой «Сан-Антонио» со счётом 117:111. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал атакующий защитник победителей Демар Дерозан. У «Атланты» отличился атакующий защитник Кент Бэйзмор, набравший 26 очков. Теперь «Хоукс» занимают 12-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 28-50, а «Спёрс» – 7-е в Западной (45-33).

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