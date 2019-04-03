Люк Уолтон: чтобы остановить Расселла Уэстбрука, нужно два-три человека

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» выразил восхищение действиями разыгрывающего соперника Расселла Уэстбрука.



«Я говорил нашим баскетболистам, что Уэстбрук – уникальный игрок. Его невозможно остановить, защищаясь один на один. Необходимо два или три человека, чтобы преградить ему путь к кольцу. Мы сознательно позволяли бросать с дистанции всем соперникам, кроме Пола Джорджа. Поэтому все, кто не оборонялся против Джорджа, должны были находиться в трёхсекундной.



Расселл взял несколько подборов, когда два или три наших баскетболиста сражались со Стивеном Адамсом. Уэстбрук всегда прекрасно боролся за отскоки в нападении», – цитирует Уолтона ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 103:119. Уэстбрук в ней набрал 20 очков, совершил 20 подборов и отдал 21 передачу.

Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»