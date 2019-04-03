Сокрушительные данки Дюранта и Джорджа – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекса Карузо, лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Дэнуэла Хауза, центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса, его партнёра по команде форварда Пола Джорджа и лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, шикарный пас через всю площадку центрового «Денвер Наггетс» Мэйсона Пламли, сверхдальний трёхочковый через руки соперника атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли, а также эффектный двойной блок-шот в исполнении его партнёров Деррика Уайта и Ламаркуса Олдриджа оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.