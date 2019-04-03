Крис Пол: мы не думаем о борьбе за 2-е место в конференции с «Денвером»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» рассказал, что перед командой не стоит цель занять 2-е место в Западной конференции.



«Мы весь сезон подчёркивали, что для нас самое главное – это подойти к плей-офф без травмированных игроков. После многих лет в лиге могу сказать, что если команда претендует на чемпионский титул, то должна быть готова побеждать любого соперника. Поэтому сейчас для нас важно играть в свой баскетбол, а не думать о борьбе за 2-е место в конференции с «Денвером». А там уж посмотрим, кто нам попадётся в плей-офф», – приводит слова Пола ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 130:105. На данный момент «Рокетс» занимают 3-е место в конференции с соотношением побед и поражений 50-28, а «Денвер Наггетс» – 2-е (51-26).

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