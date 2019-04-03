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Шикарный аллей-уп Понкрашова и Ндура – в топ-10 недели в Лиге ВТБ

Шикарный аллей-уп Понкрашова и Ндура – в топ-10 недели в Лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Сокрушительные данки форварда ЦСКА Никиты Курбанова, разыгрывающего «Автодора» Никиты Михайловского и центрового «Зенита» Джейлена Рейнольдса, эффектный блок-шот форварда УНИКСа Мелвина Эджима, роскошное добивание сверху мощного форварда «Локомотива-Кубань» Джауана Джонсона одной рукой и его же зубодробительный «гвоздь» в контратаке, шикарный аллей-уп в исполнении игроков УНИКСа Антона Понкрашова и Мориса Ндура, а также невероятный трёхочковый баззер-битер через руки соперника атакующего защитника «Локомотива-Кубань» Дмитрия Кулагина оказались среди лучших моментов матчей минувшей игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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