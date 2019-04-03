Разыгрывающий мадридского «Реала» Серхио Льюль может пропустить плей-офф Евролиги, сообщает Sportando. Испанский баскетболист получил травму седалищной кости, из-за которой он может пропустить около месяца, что означает, что он может не сыграть в предстоящем плей-офф Евролиги.



Травма была получена во время тренировки, которую проводила команда 3 апреля. Степень повреждения игрока пока не сообщается.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги Льюль провёл 24 матча, в которых в среднем набирал 10,7 очка и отдавал 4,2 передачи в среднем за 21 минуту и 29 секунд игрового времени.



Мадридский «Реал» занимает третью строчку в розыгрыше Евролиги, уступая турецкому «Фенербахче» и московскому ЦСКА.