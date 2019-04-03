Игроки «Бешикташа» объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы

Игроки «Бешикташа» приняли решение пропускать тренировки до тех пор, пока не будут улажены финансовые разногласия между ними и клубом, сообщает Eurohoops. В последние несколько месяцев «Бешикташ» переживает финансовые трудности, и по информации источника, команда не выплачивала игрокам заработную плату на протяжении последних четырёх месяцев.



В ответ на эти финансовые долги игроки коллектива сегодня, 3 апреля, утром приняли решение больше не участвовать в тренировках. Стоит отметить, что персонал команды не получал выплат на протяжении ещё большего времени, чем игроки, хотя точные сроки неизвестны.



Если проблема с оплатами не будет решена, то команда не вернётся к тренировкам, поскольку трудности имеют долгосрочную перспективу.