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Питерс — о матче с «Басконией»: выйдем на площадку мотивированными

Питерс — о матче с «Басконией»: выйдем на площадку мотивированными
Баскетбол / Евролига

Форвард ЦСКА Алек Питерс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».

«Ожидаю увидеть отличную публику, отличную атмосферу. Надеюсь, наши болельщики придут насладиться последней игрой регулярного чемпионата. Рассчитываю также, что мы выйдем на площадку мотивированными и настроенными, особенно с учётом результата нашей предыдущей встречи — поражения от УНИКСа в Лиге ВТБ», — приводит слова Алека Питерса официальный сайт московской команды.

ЦСКА после 29 туров занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, уступая только турецкому «Фенербахче».

Встреча ЦСКА — «Баскония» состоится завтра, 4 апреля, в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.

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