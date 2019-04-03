Питерс — о матче с «Басконией»: выйдем на площадку мотивированными

Форвард ЦСКА Алек Питерс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».



«Ожидаю увидеть отличную публику, отличную атмосферу. Надеюсь, наши болельщики придут насладиться последней игрой регулярного чемпионата. Рассчитываю также, что мы выйдем на площадку мотивированными и настроенными, особенно с учётом результата нашей предыдущей встречи — поражения от УНИКСа в Лиге ВТБ», — приводит слова Алека Питерса официальный сайт московской команды.



ЦСКА после 29 туров занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, уступая только турецкому «Фенербахче».



Встреча ЦСКА — «Баскония» состоится завтра, 4 апреля, в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.