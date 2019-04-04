Мозгов: не стоит считать, что всё, что происходит в Лос-Анджелесе — вина Леброна

Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов прокомментировал низкие результаты «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата — «озёрники» лишились шансов на выход в плей-офф НБА.



«У большого количества игроков были травмы. Это был их первый сезон вместе. Не думаю, что стоит быть мелочными. Не стоит считать, что всё, что происходит в Лос-Анджелесе — вина Леброна, ошибка тренеров и так далее. Это баскетбол. Иногда в командах не ждут того, чего ждут от них болельщики. Мне нравилось играть вместе с Леброном Джеймсом. Вот и всё.



Я бы очень хотел играть и помогать команде. Я помогаю парням как могу», — приводит слова Тимофея Мозгова Amico Hoops.