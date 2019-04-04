Моня: в матче с «Барселоной» у «Химок» с настроем проблем не будет

Капитан подмосковных «Химок» Сергей Моня поделился ожиданиями от матча заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Для обеих команд матч не будет иметь турнирного значения.

«С настроем проблем не будет. Мы постараемся выиграть в Барселоне, чтобы в хорошем настроении продолжить выступление в Единой лиге. Всё-таки неприятно заканчивать регулярку, имея длительную серию поражений. В целом я плохо оцениваю наше выступление в Евролиге, задачу попасть в плей-офф с нас никто не снимал. В первую очередь нам не хватило мастерства, травмы — не главное объяснение наших неудач», — приводят слова форварда «Известия».

Матч «Барселона» — «Химки» состоится завтра, 5 апреля, в Барселоне на арене «Палау Блауграна». Начало встречи — 22:00 мск.