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«Денвер» разгромил «Сан-Антонио», «Миннесота» обыграла «Даллас»

«Денвер» разгромил «Сан-Антонио», «Миннесота» обыграла «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (52-26) на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Спёрс» (45-34) — 113:85.

В составе победителей дабл-даблами отметились Никола Йокич (20 очков и 11 подборов) и Джамал Маррей (14 баллов и 11 результативных передач). По 19 очков на счету Монте Морриса и Малика Бизли. У «Спёрс» по 16 баллов набрали Ламаркус Олдирдж и Лонни Уокер.

В параллельной встрече «Миннесота Тимбервулвз» (35-43) на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» (31-47) — 110:108.

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов оформил центровой Карл-Энтони Таунс. 19 баллов на счету Эндрю Уиггинса. У «Далласа» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Лука Дончич. 25 баллов в активе Дуайта Пауэлла.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
113 : 85
(28:24, 33:19, 25:21, 27:21)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 20, Моррис - 19, Бисли - 19, Маррей - 14, Бартон - 11, Харрис - 11, Пламли - 9, Лайлз - 7, Миллсэп - 3, Томас, Крэйг, Вандербилт, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 16, Уокер - 16, Дерозан - 11, Дав. Бертанс - 11, Гэй - 9, Форбс - 7, Уайт - 5, Миллз - 5, Пёлтль - 3, Пондекстер - 2, Ойбанкс, Белинелли, Каннингем
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
108 : 110
(27:32, 31:26, 21:31, 29:21)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Пауэлл - 25, Бёрк - 12, Межри - 11, Брансон - 9, Новицки - 9, Джексон - 9, Харрис - 4, Клебер - 2, Ли, Макон, Брокхофф
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Уиггинс - 19, Джонс - 15, Шарич - 14, Окоги - 9, Дьенг - 8, Рейнольдс - 7, Бэйлесс - 5, Бэйтс-Диоп - 5, Террелл, Уильямс, Толливер, Крик
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