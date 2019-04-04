«Денвер» разгромил «Сан-Антонио», «Миннесота» обыграла «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (52-26) на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Спёрс» (45-34) — 113:85.

В составе победителей дабл-даблами отметились Никола Йокич (20 очков и 11 подборов) и Джамал Маррей (14 баллов и 11 результативных передач). По 19 очков на счету Монте Морриса и Малика Бизли. У «Спёрс» по 16 баллов набрали Ламаркус Олдирдж и Лонни Уокер.

В параллельной встрече «Миннесота Тимбервулвз» (35-43) на выезде взял верх над «Даллас Маверикс» (31-47) — 110:108.

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов оформил центровой Карл-Энтони Таунс. 19 баллов на счету Эндрю Уиггинса. У «Далласа» дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил Лука Дончич. 25 баллов в активе Дуайта Пауэлла.