Вергун: «Цмоки-Минск» не удаётся играть стабильно на протяжении всей встречи

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных от «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«К сожалению, нам не удаётся играть стабильно на протяжении всей встречи. Наши фолы, промахи и ошибки нам очень дорого стоят. К сожалению, мы не получаем от всех игроков того, чего ожидаем, а в Единой лиге ВТБ в таких условиях очень сложно выиграть», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 80:68 (14:14, 22:15, 21:16, 23:23) в пользу красноярской команды. Красноярский «Енисей» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Минская команда замыкает турнирную таблицу сезона.