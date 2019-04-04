«Анадолу Эфес» победил «Олимпию» благодаря 18 очкам Мичича

В Стамбуле завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Олимпию Милан». Хозяева удачно начали встречу и повели после первой четверти с разницей в 4 очка — 24:20. Но уже во втором игровом отрезке миланцы совершили рывок и вышли вперёд — 53:42.

Однако после большого перерыва «Анадолу Эфес» вернул лидерство, благодаря мощному спурту в третьей четверти — 74:69. В заключительном игровом отрезке стамбульцы довели матч до победы — 101:95.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мичич, набравший 18 очков и совершивший 8 результативных передач. У «Олимпии Милан» 17 баллов набрал Майк Джеймс. Это поражение лишило миланцев шансов на выход в плей-офф.