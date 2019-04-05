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«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА

«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА
Баскетбол / НБА

В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Филадельфией Сиксерс» — 128:122. Четвёртую четверть «олени» выиграли со счётом 46:36.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 13 подборов. 22 балла на счету Криса Миддлтона, 20 – у Джорджа Хилла.

В составе «Филадельфии» трипл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 13 результативных передач оформил Джоэл Эмбиид. 29 баллов на счету Джея Джея Редика, 22 – у Майка Скотта. Джимми Батлер участия в матче не принимал. Игроки «Сиксерс» реализовали 50% трёхочковых – 18 из 36.

«Милуоки» (59-20) одержал шестую победу в семи матчах и выиграл регулярный чемпионат НБА, став недосягаемым для других команд. У «Филадельфии» (49-30) третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
122 : 128
(26:30, 32:26, 28:26, 36:46)
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Редик - 29, Скотт - 22, Харрис - 13, Смит - 6, Симмонс - 6, Болден - 6, Макконнел - 4, Марьянович - 2, Джонсон, Милтон, Монро
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 45, Миддлтон - 22, Хилл - 20, Браун - 12, Уилсон - 11, Лопес - 9, Коннотон - 4, Ильясова - 3, Фрейзер - 2, Бледсо, Снелл, Колсон
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