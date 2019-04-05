Хайнс дисквалифицирован на два матча Лиги ВТБ и ещё на три условно

Директорат Единой лиги ВТБ дисквалифицировал центрового ЦСКА Кайла Хайнса на два матча, а также ещё на три условно за участие в стычке в концовке встречи регулярного чемпионата с УНИКСом, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, он пропустит ближайшие игры лиги с «Зенитом» и «Нижним Новгородом».



Условная дисквалификация означает, что игрок вправе принимать участие в матчах, начиная с 11 апреля. Дисквалификация на три последующие встречи вступит в силу автоматически, если Хайнс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19.



В текущем регулярном чемпионате Лиги ВТБ Хайнс принял участие в 14 матчах, набирая по 6,8 очка и совершая по 3,7 подбора за 21 минуту в среднем за игру.

Магия какая-то! УНИКС опять победил ЦСКА Казанцы играли на выезде без двух лидеров, но это им не помешало. Теперь судьба первого места в регулярке в их руках.