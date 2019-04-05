Стивен Карри отдал шикарный пас через полплощадки за спиной в прыжке

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри стал автором одного из самых зрелищных моментов матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Подхватив мяч после потери центрового соперника Джавэйла Макги в своей трёхсекундной, Карри в прыжке исполнил передачу за спиной через полплощадки убегавшему в отрыв лёгкому форварду Кевину Дюранту, который завершил контратаку сокрушительным данком одной рукой без сопротивления.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 108:90. Карри в ней набрал 7 очков, совершил 10 подборов, отдал 7 результативных передач и сделал перехват за 29 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report в YouTube.