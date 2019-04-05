Блок-шот и данк за 4 секунды Др. Грина – в обзоре матча «Лейкерс»–«Голден Стэйт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались блок-шот и данк в течение 4 секунд мощного форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, а также эффектный проход через всю площадку его партнёра по команде центрового Демаркуса Казинса.



Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 108:90. Самым результативным игроком встречи с 21 очком стал центровой победителей Демаркус Казинс. У «Лейкерс» отличился мощный форвард Джонатан Уильямс, набравший 17 очков. Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции первое место с соотношением побед и поражений 54-24, а «Лейкерс» – 11-е (35-44).

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