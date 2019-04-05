Сборная России планирует провести матч в Хабаровске или Владивостоке

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о планах подготовки национальной сборной к чемпионату мира. По словам функционера, тренировочные сборы будут проведены как в Европе, так и на Дальнем Востоке.

«План такой, что на начальном этапе мы сыграем в Финляндии и Италии, проведём матч в Уфе. Уже ближе к Кубку мира рассчитываем сыграть на Дальнем Востоке. Это Хабаровск, Владивосток или Сахалин. Пока ничего еще не подтверждено официально, но примерно ситуация такая», — приводит слова Кириленко Р-Спорт.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На стадии первого группового этапа российская команда сыграет со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.