Секстон: не жалел, что мне не довелось сыграть в одной команде с Леброном

Восьмой номер драфта-2018 Колин Секстон был выбран на ярмарке талантов командой «Кливленд Кавальерс». На тот момент в составе команды из Огайо ещё числился Леброн Джеймс, хотя его уход уже фактически тогда был делом решённым. Позже Леброн подписал контракт с «Лейкерс».

Отвечая на вопрос, не сожалеет ли он о том, что ему не довелось сыграть в одной команде с Джеймсом, Секстон признался, что не испытывает негативных эмоций по этому поводу.

«Я не сходил из-за этого с ума. Я не был знаком с Леброном и знал, что у нас и без него хорошая команда. Я сказал себе: „Всё хорошо“. Просто нам было нужно, чтобы кто-то взял на себя функции лидера и чтобы все остальные полностью отдавались работе», — приводит слова баскетболиста Cavs Nation.