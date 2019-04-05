22 очка Слукаса помогли «Фенербахче» победить «Маккаби»

В Стамбуле завершился матч заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал «Маккаби».

Турецкая команда, обеспечившая себе первое место по итогам регулярного сезона, не форсировала события, и первая половина встречи завершилась со счётом 41:41. В третьей четверти израильтяне даже сумели выйти вперёд — 59:51. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Обрадовича оформили мощный рывок, который помог им одержать победу со счётом 78:75.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 22 очка, ещё 17 очков в копилку стамбульской команды положил Луиджи Датоме. У «Маккаби» лучшим стал Тарик Блэйк, набравший 23 очка и совершивший 7 подборов.