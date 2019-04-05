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22 очка Слукаса помогли «Фенербахче» победить «Маккаби»

22 очка Слукаса помогли «Фенербахче» победить «Маккаби»
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился матч заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал «Маккаби».

Турецкая команда, обеспечившая себе первое место по итогам регулярного сезона, не форсировала события, и первая половина встречи завершилась со счётом 41:41. В третьей четверти израильтяне даже сумели выйти вперёд — 59:51. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Обрадовича оформили мощный рывок, который помог им одержать победу со счётом 78:75.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 22 очка, ещё 17 очков в копилку стамбульской команды положил Луиджи Датоме. У «Маккаби» лучшим стал Тарик Блэйк, набравший 23 очка и совершивший 7 подборов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 апреля 2019, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
78 : 75
(20:20, 21:21, 10:18, 27:16)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Слукас - 22, Датоме - 17, Гудурич - 13, Грин - 7, Махмутоглу - 5, Калинич - 5, Мелли - 3, Мухаммед - 3, Дювериоглу - 2, Биберович - 1, Эрсек, Гюлер
Маккаби Т-А: Блэк - 23, Уилбекин - 13, Авдия - 10, ДиБартоломео - 9, О'Брайант - 6, Калояро - 6, Парго - 4, Ролл - 4, Кейн, Тайус, Коэн, Зусман
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