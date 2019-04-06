«Миннесота» победила «Майами», «Бостон» разгромил «Индиану»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» (36-43) на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» (38-41) — 111:109.

В составе победителей по 19 очков набрали Дарио Шарич и Горгуи Дьенг. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов. У «Майами» 24 очка в активе Дуэйна Уэйда, 22 — у Диона Уэйтерса.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (48-32) разгромил «Индиану Пэйсерс»(47-33) — 117:97.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джейсон Тэйтум, набравший 22 очка. 21 балл на счету Гордона Хэйворда, 17 – у Кайри Ирвинга. В составе «Индианы» 15 очков в активе Майлза Тёрнера, по 12 – у Домантаса Сабониса и Тайрика Эванса.