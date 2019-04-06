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«Миннесота» победила «Майами», «Бостон» разгромил «Индиану»

«Миннесота» победила «Майами», «Бостон» разгромил «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» (36-43) на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» (38-41) — 111:109.

В составе победителей по 19 очков набрали Дарио Шарич и Горгуи Дьенг. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов. У «Майами» 24 очка в активе Дуэйна Уэйда, 22 — у Диона Уэйтерса.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (48-32) разгромил «Индиану Пэйсерс»(47-33) — 117:97.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джейсон Тэйтум, набравший 22 очка. 21 балл на счету Гордона Хэйворда, 17 – у Кайри Ирвинга. В составе «Индианы» 15 очков в активе Майлза Тёрнера, по 12 – у Домантаса Сабониса и Тайрика Эванса.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
97 : 117
(27:28, 20:34, 27:33, 23:26)
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 15, Сабонис - 12, Эванс - 12, Холидей - 11, Макдермотт - 11, Янг - 10, Мэттьюз - 10, Джозеф - 7, Богданович - 4, Самнер - 3, О'Куинн - 2, Лиф, Джонсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Хэйворд - 21, Ирвинг - 17, Моррис - 11, Хорфорд - 11, Бэйнс - 11, Уонамэйкер - 9, Смарт - 6, Уильямс - 4, Розир - 3, Ябуселе - 2, Тайс, Оджелей
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
111 : 109
(36:35, 25:34, 29:22, 21:18)
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Шарич - 19, Дьенг - 19, Уиггинс - 18, Таунс - 13, Джонс - 12, Бэйтс-Диоп - 9, Толливер - 7, Окоги - 6, Бэйлесс - 5, Рейнольдс - 3, Террелл, Уильямс, Крик
Майами Хит: Уэйд - 24, Уэйтерс - 22, Горан Драгич - 15, Джонсон - 15, Уинслоу - 13, Адебайо - 8, Уайтсайд - 8, Макгрудер - 4, Джонс, Олиник, Хаслем, Робинсон, Матен
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