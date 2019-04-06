«Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Финикс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (55-24) дома обыграл «Кливленд Кавальерс» (19-61) — 120:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 40 очков. Он реализовал 9 бросков из 12 из-за дуги. 20 баллов на счету Дрэймонда Грина. У «Кливленда» 27 очков в активе Коллина Секстона.

В параллельном матче «Финикс Санз» (19-61) дома в овертайме взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-48) — 133:126.

В составе победителей 35 баллов на счету Джоша Джексона., 28 – у Джамала Кроуфорда. Дабл-даблами отметились Рей Спалдинг (21 очко и 13 подборов) и Драган Бендер (11 баллов и 10 подборов). У «пеликанов» дабл-даблы на счету Джулиуса Рэндла (31 очко и 14 подборов), Элфрида Пэйтона (14 баллов и 12 результативных передач) и Шейка Диалло (12 очков и 11 подборов).