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«Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Финикс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан»

«Голден Стэйт» победил «Кливленд», «Финикс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» (55-24) дома обыграл «Кливленд Кавальерс» (19-61) — 120:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 40 очков. Он реализовал 9 бросков из 12 из-за дуги. 20 баллов на счету Дрэймонда Грина. У «Кливленда» 27 очков в активе Коллина Секстона.

В параллельном матче «Финикс Санз» (19-61) дома в овертайме взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-48) — 133:126.

В составе победителей 35 баллов на счету Джоша Джексона., 28 – у Джамала Кроуфорда. Дабл-даблами отметились Рей Спалдинг (21 очко и 13 подборов) и Драган Бендер (11 баллов и 10 подборов). У «пеликанов» дабл-даблы на счету Джулиуса Рэндла (31 очко и 14 подборов), Элфрида Пэйтона (14 баллов и 12 результативных передач) и Шейка Диалло (12 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
120 : 114
(36:26, 32:23, 31:35, 21:30)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Грин - 20, Дюрант - 15, Кук - 14, Томпсон - 11, Богут - 6, Йеребко - 6, Белл - 4, Луни - 4, Ли, Эванс, Маккинни, Ливингстон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Осман - 15, Нваба - 13, Нэнс - 13, Томпсон - 12, Жижич - 12, Кларксон - 10, Найт - 6, Стаускас - 4, Крисс - 2, Лав, Фрай, Адель
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
133 : 126
ОТ (31:38, 34:38, 31:23, 21:18, 16:9)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Джексон - 35, Кроуфорд - 28, Спалдинг - 21, Дэниэлс - 14, Бендер - 11, Бриджес - 9, Мелтон - 8, Окобо - 7, Букер, Холмс, Фредетт
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 31, Кларк - 24, Вуд - 17, Пэйтон - 14, Диалло - 12, Окафор - 11, Уильямс - 9, Хилл - 5, Дайр. Бертанс - 3, Джонсон, Джексон, Миллер, Дэвис
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