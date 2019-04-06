«Лейкерс» обыграли «Клипперс», «Денвер» — «Портленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» (36-44) взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (47-33) — 122:117.

В составе победителей дабл-даблами отметились Алекс Карузо (32 очка и 10 подборов), Джавэйл Макги (18 баллов и 10 подборов) и Рэджон Рондо (15 очков и 12 результативных передач). В составе «Клипперс» Данило Галлинари набрал 27 очков.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (53-26) дома обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» (50-29) — 119:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Миллсэп, набравший 25 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов. 23 очка в активе Джамала Маррея. У «Портленда» 24 очка на счету Энеса Кантера, 17 – у Родни Худа. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 12 баллов и 14 подборов.