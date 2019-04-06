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«Лейкерс» обыграли «Клипперс», «Денвер» — «Портленд»

«Лейкерс» обыграли «Клипперс», «Денвер» — «Портленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» (36-44) взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (47-33) — 122:117.

В составе победителей дабл-даблами отметились Алекс Карузо (32 очка и 10 подборов), Джавэйл Макги (18 баллов и 10 подборов) и Рэджон Рондо (15 очков и 12 результативных передач). В составе «Клипперс» Данило Галлинари набрал 27 очков.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (53-26) дома обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» (50-29) — 119:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Миллсэп, набравший 25 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов. 23 очка в активе Джамала Маррея. У «Портленда» 24 очка на счету Энеса Кантера, 17 – у Родни Худа. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 12 баллов и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
117 : 122
(30:35, 37:26, 19:23, 31:38)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 20, Л. Уильямс - 18, Темпл - 16, Харрелл - 14, Зубац - 11, Чендлер - 5, Торнвелл - 2, Уоллес - 2, Робинсон - 2, Мотли, Шамет, Дельгадо
Лос-Анджелес Лейкерс: Карузо - 32, Колдуэлл-Поуп - 25, Макги - 18, Рондо - 15, Уильямс - 12, Мускала - 9, Джонс - 5, Вагнер - 5, Бонга - 1, Чендлер, Стивенсон, Баллок
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
119 : 110
(22:29, 34:21, 28:37, 35:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Миллсэп - 25, Маррей - 23, Йокич - 22, Крэйг - 18, Бисли - 9, Моррис - 8, Харрис - 6, Бартон - 4, Пламли - 4, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Кантер - 24, Худ - 17, Тёрнер - 15, Лейман - 15, Лиллард - 14, Амину - 12, Харклесс - 9, Коллинс - 4, Трент-мл., Леонард, Лябисье, Саймонс, Карри
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