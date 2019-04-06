Уэстбрук третий раз подряд оформил сезонный трипл-дабл

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (123:110) набрал 19 очков, отдал 15 результативных передач и собрал 8 подборов. Это позволило 30-летнему игроку гарантировать себе сезонный трипл-дабл в третий раз подряд.

Средние показатели Уэстбрука за последние три кампании

2018/19 — 23,0 очка, 11,1 подбора, 10,5 передачи

2017/18 — 25,4 очка, 10,1 подбора, 10,3 передачи

2016/17 — 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи.

Помимо Расселла, единственным баскетболистом в истории НБА, оформившим сезонный трипл-дабл, был Оскар Робертсон. В сезоне-1961/62 в составе «Цинциннати Роялз» разыгрывающий набирал 30,8 очка, собирал 12,5 подбора и отдавал 11,4 передачи за матч.