Роскошный проход Карузо и мощный данк Д. Уильямса — в обзоре дерби Лос-Анджелеса

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 122:117 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Алекс Карузо, записавший в актив 32 очка, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Форвард Джонатан Уильямс набрал 12 очков, собрал 5 подборов, отдал 2 результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Клипперс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 80 матчах команда Дока Риверса одержала 47 побед и потерпела 33 поражения. «Лейкерс» (36-44) — на 11-м месте.