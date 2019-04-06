Передача Хардена, данк Тейтума и победный трёхочковый Лэмба — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги и форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, эффектные аллей-упы на форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Белла, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и форварда «Селтикс» Роберта Уильямса, баззер-биттер защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Кенрича Уильямса с середины площадки, роскошные передачи лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, финт разыгрывающего «Орландо Мэджик» Ди Джей Огастина и победный трёхочковый защитника «Шарлотт Хорнетс» Джереми Лэмба.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.