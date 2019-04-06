Куртинайтис: сложно играть хорошо, когда в распоряжении только восемь человек

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (74:83).



«Прежде всего хочу поздравить «Барсу» с хорошей игрой и победой. Желаю им удачи в плей-офф, а также чтобы они вышли в «Финал четырех». У нас были проблемы с некоторыми игроками, так как несколько дней назад мы провели тяжелый матч с «Локомотивом» в Лиге ВТБ. Мы стремимся попасть в финал, который дает путевку в Евролигу на следующий сезон.



После победы над «Локо» мы потеряли ряд игроков из-за повреждений, имею в виду Марковича, Шведа и Вяльцева, поэтому сегодня нам пришлось сыграть ввосьмером. Сложно играть хорошо, когда у тебя в распоряжении только восемь человек, и все же мы хорошо боролись, у нас была мотивация, но «Барселона» была лучшей командой. На данный момент они сильнее», — приводит слова Римаса Куртинайтиса пресс-служба команды.