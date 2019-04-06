Доневалд: «Локомотиву-Кубань» нужно научиться правильно закрывать игры

9 апреля в Краснодаре состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» примет «Автодор». Ожиданиями от этой встречи поделился главный тренер «железнодорожников» Боб Доневалд.

«У «Автодора» необычный стиль игры. В Саратове делают ставку на быстрый баскетбол, на очки в отрывах и транзишнах. Нам важно остановить «Автодор» в обороне и продолжить прогресс в собственной игре. Против «Цмоки-Минска» и «Химок» мы играли неплохо, но мне не понравилось, как «Локо» закончил матч против подмосковного клуба.

Нам следует научиться правильно закрывать игры. Кстати, в тот вечер нас потрясающе поддерживали трибуны, и я надеюсь на такую же атмосферу в матче с «Автодором»", — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».